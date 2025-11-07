На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД КНР заявили, что США должны создать условия для всеобъемлющего ядерного разоружения

МИД КНР: США должны создать условия для достижения полного ядерного разоружения
Andy Wong/AP

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге заявила, что США должны существенно сократить свой ядерный арсенал. Ее слова передает РИА Новости.

«США, будучи страной, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом, должны добросовестно выполнять свои особые и приоритетные обязательства по ядерному разоружению, в дальнейшем значительно и существенно сокращать свой ядерный арсенал, чтобы создать условия для достижения всеобъемлющего и полного ядерного разоружения», — сказала дипломат, комментируя заявление американского президента Дональда Трампа.

Ранее Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что американская сторона обсуждала с Россией и Китаем вопрос о сокращении ядерных арсеналов. США надеются, что это получится сделать, отметил он.

До этого выдвинутый президентом США на пост помощника военного министра по ядерному сдерживанию Роберт Кадлек заявил, что Соединенные Штаты хотели бы подписать с Россией договор о контроле над тактическим ядерным оружием.

Ранее Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по ядерной мощи.

