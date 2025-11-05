На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп указал на лидерство США в ядерном вооружении

Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по ядерной мощи
Alex Brandon/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна накопила самый внушительный ядерный арсенал в мире, оставив позади Россию и Китай. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас наибольшая ядерная мощь в мире, я ненавижу это признавать, потому что это ужасно. Будет ужасно, если когда-либо придется ее использовать. Россия на втором месте, Китай на третьем, но они нас догонят через 4-5 лет», — отметил глава Белого дома, выступая на Американском бизнес-форуме.

В октябре Трамп дал указание о возобновлении испытаний ядерного оружия. Он поручил Пентагону незамедлительно приступить к подготовке, подчеркнув, что США будут действовать «на равной основе» с другими государствами, обладающими ядерным оружием.

5 ноября глава оборонного ведомства России Андрей Белоусов заявил о необходимости безотлагательно приступить к подготовке к масштабным ядерным испытаниям. Белоусов уточнил, что потенциальным местом их проведения может стать архипелаг Новая Земля.

Ранее США отрепетировали ядерный удар по России.

