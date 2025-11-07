Трамп обсудил с Россией и Китаем сокращение ядерных арсеналов

Трамп заявил, что обсудил с РФ и КНР вопрос о сокращении ядерного потенциала

Американская сторона обсуждала с Россией и Китаем вопрос о сокращении ядерных арсеналов, Вашингтон надеется, что это получится сделать. Об этом заявил Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

«Я обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным», — отметил он.

В НАТО не считают, что стоит обращать внимание на заявления российского президента Владимира Путина о возможных готовящихся ядерных испытаниях, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Однако не все западные эксперты разделяют подобное мнение. Как на предложения о потенциальном возобновлении Россией ядерных испытаний отреагировали на Западе и начнется ли новая гонка вооружений — в материале «Газеты.Ru».

5 ноября президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи министр обороны Андрей Белоусов заявил о необходимости немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Он также сообщил, что Штаты начали разрабатывать новую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel с ядерной боеголовкой с дальностью стрельбы 13 тыс. км.

Ранее The Washington Post провозгласила возвращение гонки ядерных вооружений.