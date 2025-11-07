На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о планах США заставить Венгрию отказаться от российских энергоресурсов

Bloomberg: сенаторы США призвали Венгрию отказаться от российской нефти
true
true
true
close
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Группа сенаторов США призывает Венгрию отказаться от закупок российских энергоносителей в преддверии визита премьера страны Виктора Орбана в Вашингтон. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на резолюцию законодателей.

В документе 10 сенаторов выражают обеспокоенность тем, что Венгрия не продемонстрировала никаких признаков уменьшения своей зависимости от российского ископаемого топлива. Американские законодатели призвали правительство Орбана присоединиться к инициативе Европейской комиссии, предполагающей полный отказ от импорта российских энергоресурсов к 2027 году.

Соответствующую резолюцию подписали сенаторы-республиканцы Роджер Уикер, Тома Тиллис и лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, а также сенаторы-демократы Джинн Шахин, Крис Ван Холлен и Крис Кунс.

31 октября Орбан заявил о своих намерениях провести 7 ноября в Вашингтоне встречу с президентом США Дональдом Трампом, на которой он намерен обсудить необходимость внесения ряда исключений из американских санкций против России в энергетической сфере. Премьер Венгрии планировал аргументировать, что эти исключения важны для обеспечения энергетической безопасности Будапешта.

Ранее Трамп отказался исключить Венгрию из санкций против российской нефти.

