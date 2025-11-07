Стало известно о новой тактике дронов, которая дала России преимущество

ВС России стали устраивать «засады» из беспилотников на путях снабжения ВСУ с целью в первую очередь уничтожать операторов дронов украинской армии, что ослабит защиту важных для Киева дорог. Об этом пишет журнал The Economist.

«Российские беспилотники наблюдают за основными маршрутами снабжения Украины. Вместо того, чтобы лететь за целью, они парят в небе или поджидают на обочине дороги, в засаде», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что при наличии более дальнобойных беспилотников зона действия дронов ВС РФ расширяется на несколько километров. Это означает, что они могут практически безнаказанно «охотиться на украинских операторов беспилотников», пишет The Economist.

Такая «формула», отмечается в материале, показала свою эффективность и применяется в боях под Красноармейском (украинское название – Покровск).

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат в городе. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники. Все пленные бойцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь

Ранее на Украине заявили о решении удерживать Красноармейск до последнего.