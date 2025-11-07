На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о новой тактике дронов, которая дала России преимущество

Economist: Россия ставит засады из дронов вдоль основных маршрутов снабжения ВСУ
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

ВС России стали устраивать «засады» из беспилотников на путях снабжения ВСУ с целью в первую очередь уничтожать операторов дронов украинской армии, что ослабит защиту важных для Киева дорог. Об этом пишет журнал The Economist.

«Российские беспилотники наблюдают за основными маршрутами снабжения Украины. Вместо того, чтобы лететь за целью, они парят в небе или поджидают на обочине дороги, в засаде», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что при наличии более дальнобойных беспилотников зона действия дронов ВС РФ расширяется на несколько километров. Это означает, что они могут практически безнаказанно «охотиться на украинских операторов беспилотников», пишет The Economist.

Такая «формула», отмечается в материале, показала свою эффективность и применяется в боях под Красноармейском (украинское название – Покровск).

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат в городе. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники. Все пленные бойцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь

Ранее на Украине заявили о решении удерживать Красноармейск до последнего.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами