Киев принял решение удерживать Красноармейск (украинское название — Покровск) до последнего. Об этом в социальных сетях заявил украинский специалист в области связи и руководитель Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш».

«Принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время», — написал он.

По словам эксперта, для этого будут задействованы все возможные резервы.

Также он отметил, что в военном плане удержание позиций этой конгломерации важно, так как за ними открывается почти ровная территория вглубь Днепропетровской области. Если Вооруженные силы России возьмут под контроль Красноармейск, «то с его высот получит возможность работать далеко БПЛА», добавил «Флеш».

5 ноября сообщалось, что под Красноармейском началась массовая сдача в плен украинских солдат. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На оккупированной территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники.

Ранее в Кремле обвинили Украину в сокрытии истинного состояния ВСУ в Красноармейске.