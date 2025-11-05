На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили о решении удерживать Красноармейск до последнего

Эксперт «Флеш»: принято решение удерживать Красноармейск до последнего
Reuters

Киев принял решение удерживать Красноармейск (украинское название — Покровск) до последнего. Об этом в социальных сетях заявил украинский специалист в области связи и руководитель Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш».

«Принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время», — написал он.

По словам эксперта, для этого будут задействованы все возможные резервы.

Также он отметил, что в военном плане удержание позиций этой конгломерации важно, так как за ними открывается почти ровная территория вглубь Днепропетровской области. Если Вооруженные силы России возьмут под контроль Красноармейск, «то с его высот получит возможность работать далеко БПЛА», добавил «Флеш».

5 ноября сообщалось, что под Красноармейском началась массовая сдача в плен украинских солдат. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На оккупированной территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники.

Ранее в Кремле обвинили Украину в сокрытии истинного состояния ВСУ в Красноармейске.

СВО: последние новости
