Глава Калининградской области назначил первого заместителя губернатора региона

Глава Калининградской области назначил своим первым заместителем Валерия Шерина
Первым заместителем губернатора Калининградской области назначили Валерия Шерина. Об этом глава региона Алексей Беспрозванных заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, Шерин будет отвечать за инфраструктурное развитие области, градостроительную политику, земельные отношения, сферу ЖКХ, строительство и тарифы.

«Также Валерий Шерин будет координировать подготовку к 80-летию Калининградской области. Здесь важно реализовать проекты не только в знаковом 2026 году, но и заложить основу для изменений на будущие пять лет, до следующего юбилея региона», — написал Беспрозванных.

Губернатор утверждает, что Шерин является эффективным управленцем с большим опытом в сфере госуправления.

Беспрозванных добавил, что Наталья Шимченок назначена заместителем губернатора. За ней остаются обязанности руководителя аппарата и курирование программы «Герои 39».

Заместитель председателя правительства региона Сергей Булычев будет представлять интересы властей Калининградской области в законодательном собрании, а также будет отвечать за реализацию программы конкретных дел, которая разрабатывается совместно с жителями, главами муниципалитетов и депутатами, написал губернатор.

Ранее власти Калининградской области ужесточили условия работы «наливаек».

