Глава Калининградской области назначил первого заместителя губернатора региона

Первым заместителем губернатора Калининградской области назначили Валерия Шерина. Об этом глава региона Алексей Беспрозванных заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, Шерин будет отвечать за инфраструктурное развитие области, градостроительную политику, земельные отношения, сферу ЖКХ, строительство и тарифы.

«Также Валерий Шерин будет координировать подготовку к 80-летию Калининградской области. Здесь важно реализовать проекты не только в знаковом 2026 году, но и заложить основу для изменений на будущие пять лет, до следующего юбилея региона», — написал Беспрозванных.

Губернатор утверждает, что Шерин является эффективным управленцем с большим опытом в сфере госуправления.

Беспрозванных добавил, что Наталья Шимченок назначена заместителем губернатора. За ней остаются обязанности руководителя аппарата и курирование программы «Герои 39».

Заместитель председателя правительства региона Сергей Булычев будет представлять интересы властей Калининградской области в законодательном собрании, а также будет отвечать за реализацию программы конкретных дел, которая разрабатывается совместно с жителями, главами муниципалитетов и депутатами, написал губернатор.

Ранее власти Калининградской области ужесточили условия работы «наливаек».