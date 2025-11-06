Участник встречи с Трампом в Овальном кабинете упал в обморок

Участник встречи по здравоохранению США в Овальном кабинете упал в обморок

Мероприятие в Белом доме по проблемам здравоохранения в Соединенных Штатах с участием президента Дональда Трампа прервалось после того, как один из участников упал в обморок. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время выступления одного из спикеров в Овальном кабинете. Из-за случившегося мероприятие пришлось прервать. СМИ пока не пишут, что конкретно произошло с чиновником.

Как пишет газета The New York Post, пострадавший — исполнительный директор датской фармацевтической компании Novo Nordisk Гордон Финдлей.

Летом во время саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске переводчики, охранники и другие члены делегаций напряженно работали в течение многих часов без перерыва, сообщал журналист Павел Зарубин.

Он опубликовал видео, на котором коллеги под руки выносят одного из охранников американского лидера из зала, где проходила пресс-конференция глав государств. В это время его коллеги повторяют: «Все хорошо». По словам Зарубина, мужчина упал в обморок.

Ранее студентка упала в обморок на встрече с Путиным.