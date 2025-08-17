Охраннику Трампа поплохело во время саммита на Аляске

Зарубин: охранник Трампа упал в обморок во время саммита на Аляске

Во время саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске переводчики, охранники и другие члены делегаций напряженно работали в течение многих часов без перерыва. Об этом рассказал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Он опубликовал видео, на котором коллеги под руки выносят одного из охранников американского лидера из зала, где проходила пресс-конференция глав государств. В это время его коллеги повторяют: «Все хорошо». По словам Зарубина, мужчина упал в обморок.

Член делегации РФ, переводчик Алексей Садыков (на фото в центре) рассказал о непростых условиях работы.

«Не понимаешь, в каком часовом поясе находишься, какое число, сколько времени. Вот минус 11 часов. Это, конечно, осложняет работу переводчика, потому что нужна концентрация, нужно все четко переводить», — сказал он.

Накануне радиостанция NPR сообщила, что на Аляске в бизнес-центре отеля в Анкоридже нашли документы с конфиденциальными подробностями о состоявшейся 15 августа встрече президентов. Предположительно, восемь найденных страниц были напечатаны сотрудниками правительства США и оставлены в принтере случайно.

Ранее студентка упала в обморок на встрече с Путиным.