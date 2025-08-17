На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Охраннику Трампа поплохело во время саммита на Аляске

Зарубин: охранник Трампа упал в обморок во время саммита на Аляске
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Во время саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске переводчики, охранники и другие члены делегаций напряженно работали в течение многих часов без перерыва. Об этом рассказал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Он опубликовал видео, на котором коллеги под руки выносят одного из охранников американского лидера из зала, где проходила пресс-конференция глав государств. В это время его коллеги повторяют: «Все хорошо». По словам Зарубина, мужчина упал в обморок.

Член делегации РФ, переводчик Алексей Садыков (на фото в центре) рассказал о непростых условиях работы.

«Не понимаешь, в каком часовом поясе находишься, какое число, сколько времени. Вот минус 11 часов. Это, конечно, осложняет работу переводчика, потому что нужна концентрация, нужно все четко переводить», — сказал он.

Накануне радиостанция NPR сообщила, что на Аляске в бизнес-центре отеля в Анкоридже нашли документы с конфиденциальными подробностями о состоявшейся 15 августа встрече президентов. Предположительно, восемь найденных страниц были напечатаны сотрудниками правительства США и оставлены в принтере случайно.

Ранее студентка упала в обморок на встрече с Путиным.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами