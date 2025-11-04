Вучич заявил о досрочных парламентских выборах в Сербии

Власти Сербии готовы провести парламентские выборы раньше срока, поскольку уважают требования протестующих. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет издание Srbija Danas.

«Уважая требования протестующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу и выборы будут проведены раньше срока», — подчеркнул он.

При этом конкретная дата выборов пока не определена.

1 ноября сообщалось, что около 39 тысяч человек собрались в сербском городе Нови-Сад на мероприятии, приуроченном к годовщине трагедии на железнодорожном вокзале. Полиция разделила собравшихся перед зданием Народной скупщины (парламента) противников и сторонников президента Сербии.

1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале Нови-Сада произошло обрушение навеса. После этого, в середине августа 2025, в сербских городах обострилась ситуация: начались протесты студентов и оппозиционных сил. Участники акций блокировали дороги в вечерние и ночные часы, а также вступали в конфликт с полицией.

Ранее в Сербии остановили все железнодорожное сообщение из-за угрозы теракта.