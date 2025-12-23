Расследование выявило связь между маньяком Зодиаком и расчленителем «Черной георгины»

Расследование ФБР и полиции Калифорнии указало на возможную связь между серийным убийцей по прозвищу Зодиак и человеком, расчленившим «Черную георгину». Об этом пишет Daily Mail (DM).

По информации издания, консультант по расследованиям Алекс Бабер смог раскрыть преступления с помощью искусственного интеллекта и анализа большого количества данных. Бабер утверждает, что смог разгадать шифры Зодиака Z13 и Z32. В результате ему удалось выяснить, что убийства совершал один и тот же человек — Марвин Скиптон Марголис. Речь идет о ветеране Второй мировой войны и бывшем студенте-медике, который позже сменил фамилию и стал Марвином Мерриллой.

В Daily Mail уточнили, что Марголис фигурировал среди подозреваемых по делу об убийстве 22-летней Элизабет Шорт, известной под прозвищем «Черная Георгина» (Black Dahlia). Преступление произошло в 1947 году в Лос-Анджелесе. Тело девушки жестоко изуродовали и расчленили, разделив его на две части в районе талии, а также удалили наружные и внутренние половые органы и соски. Прозвище «Черная георгина» дали Элизабет журналисты из-за ее темной одежды и прически.

Бибер указал на то, что японский штык, который Марголис привез с войны, может быть связан с одним из нападений Зодиака. Кроме того, у преступника были медицинские навыки и нестабильное поведение, которые, как считает исследователь, соответствуют психологическому профилю человека, совершившего эти злодеяния.

Ранее в США прервали казнь 73-летнего серийного убийцы Крича из-за врачебной ошибки.