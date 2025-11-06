На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский ввел новые санкции против России

Зеленский сообщил, что подписал новые санкционные решения против России
Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что подписал «несколько новых санкционных решений» против России.

«Подписал несколько новых санкционных решений. Продолжаем синхронизацию санкций партнеров в украинской юрисдикции, и с сегодняшнего дня вступает в силу в Украине 19-й пакет санкций Евросоюза против России за эту войну. Работаем также и для распространения санкций Евросоюза в юрисдикциях других европейских стран за пределами ЕС. Это сильный пакет», — сообщил Зеленский.

По его словам, Киев также ввел рестрикции против «российских субъектов», которые работают на территории Арктики. Глава государства также сообщил, что поручил готовить СНБО новые решения «в отношении субъектов в сфере российской пропаганды и военного производства, а также против коллаборантов».

Зеленский также пообещал «санкционный ответ» на российские рестрикции в отношении премьер-министра Юлии Свириденко и других чиновников.

30 октября стало известно, что Украина готовится к введению нового пакета санкций против Российской Федерации. По словам президента страны Владимира Зеленского, новые санкции будут сфокусированы на ограничении российского военно-промышленного комплекса и деятельности средств массовой информации. Ожидается, что вскоре будут подписаны соответствующие указы.

Ранее Зеленский заявил, что пришло время принять решение по замороженным активам РФ.

