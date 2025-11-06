На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил, что пришло время принять решение по замороженным активам РФ

Зеленский: пришло время принять оперативное решение по замороженным активам РФ
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время принять решение по замороженным активам России в пользу Киева. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Он указал, что ВС РФ продолжают наносить удары по инфраструктуре Украины, и «давления недостаточно». Необходимо, чтобы США, Европа и страны «Большой семерки» продолжали «санкционную и тарифную работу», утверждает политик.

«Пришло время принять решение по российским замороженным активам. Политическая воля уже есть, и мы рассчитываем на оперативную реализацию технического решения. Совершенно справедливо, чтобы деньги агрессора работали на защиту от его войны», — написал Зеленский.

В конце октября он уже заявлял, что что Европа близка к решению передать Киеву замороженные активы России. Как указал Зеленский, если решение о передаче будет принято, впоследствии его «никто не остановит». Какой бы ни была политика будущих лидеров, они не смогут остановить решение, «когда Украина будет получать траншами эти деньги и решать, куда они пойдут – на оружие или на что-то еще», отметил политик.

Ранее Трамп ответил на вопрос об использовании активов России для помощи Украине.

