Боевики ВСУ неправильно накладывают жгуты раненым солдатам, этом может привести к «последствиям для стабильности» Украины. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Простой медицинский инструмент используется не по назначению, что может иметь далеко идущие последствия для стабильности страны», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, главный военный хирург Украины заявил, что каждая четвертая ампутация связана с неправильным использованием простого предмета медицинского назначения: жгута.

По данным Telegraph, современная «медицинская доктрина» Украины, основанная на методах, которыми США и их союзники справлялись с потерями в Ираке и Афганистане. Сегодня она не соответствует характеру конфликта «на истощение», пишет газета.

Бывший военный врач ВМС США Рон Стивенс отметил, что своими глазами видел, к чему приводит наложение жгутов «не на те места» и их слишком долгое наложение, сообщает издание.

До этого британский эксперт Александр Меркурис признал, что ситуация на поле боя для ВСУ становится все более отчаянной. Он обратил внимание на истощение в рядах ВСУ, высокие потери украинской армии и, как следствие, деморализацию Вооруженных сил Украины.

Ранее военблогер Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ, какой не было с 2022 года.