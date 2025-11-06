На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили, что неверное использование жгутов в ВСУ обернется крахом Украины

Telegraph: неверное использование жгутов ВСУ чревато последствиями для Украины
true
true
true
close
Reuters

Боевики ВСУ неправильно накладывают жгуты раненым солдатам, этом может привести к «последствиям для стабильности» Украины. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Простой медицинский инструмент используется не по назначению, что может иметь далеко идущие последствия для стабильности страны», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, главный военный хирург Украины заявил, что каждая четвертая ампутация связана с неправильным использованием простого предмета медицинского назначения: жгута.

По данным Telegraph, современная «медицинская доктрина» Украины, основанная на методах, которыми США и их союзники справлялись с потерями в Ираке и Афганистане. Сегодня она не соответствует характеру конфликта «на истощение», пишет газета.

Бывший военный врач ВМС США Рон Стивенс отметил, что своими глазами видел, к чему приводит наложение жгутов «не на те места» и их слишком долгое наложение, сообщает издание.

До этого британский эксперт Александр Меркурис признал, что ситуация на поле боя для ВСУ становится все более отчаянной. Он обратил внимание на истощение в рядах ВСУ, высокие потери украинской армии и, как следствие, деморализацию Вооруженных сил Украины.

Ранее военблогер Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ, какой не было с 2022 года.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами