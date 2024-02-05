Британский эксперт Александр Меркурис признал, что ситуация на поле боя для ВСУ становится все более отчаянной. Об этом он заявил на своем канале на You Tube.

«Все большее количество сообщений получаем от источников на Украине, что свидетельствует о том, что ситуация на фронте (для ВСУ. – прим. ред.) становится все более отчаянной», — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание слушателей на истощение в рядах ВСУ, высокие потери украинской армии и, как следствие, деморализацию вооруженных сил.

До этого Меркурис подчеркивал, что российские войска на Украине находятся под управлением опытных и образованных профессионалов.

Меркурис признал, что военное и политическое руководство в Москве «не любит рисковать», поэтому ждать ошибок от них не стоит. По его словам, сейчас Вооруженные силы РФ продолжают сдерживать ВСУ, не позволяя им восстановиться и перегруппироваться.

Ранее офицер ВСУ потребовал от Киева сообщить украинцам реальные потери армии.