В СВР узнали о подготовке НАТО крупной диверсии против жителей Украины и ЕС

СВР: НАТО призывает Киев устроить диверсию наподобие авиакатастрофы МН17
Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

НАТО призывает Украину устроить крупную диверсию наподобие авиакатастрофы МН17 с жертвами среди украинцев и жителей стран ЕС. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По информации российских разведчиков, европейские члены НАТО толкают Киев на такой шаг, чтобы изменить негативный для Запада ход украинского конфликта и изменить восприятие к нему общественности.

«В качестве наиболее эффективного способа достижения такой цели предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза», — говорится в сообщении СВР.

По данным разведчиков, диверсию хотят подготовить по сценарию трагедии малазийского авиарейса МН17 в 2014 году. Пассажирский авиалайнер Boeing 777 был сбит в Донецкой народной республике (ДНР), в районе боевых действий между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и формированиями ДНР и ЛНР. Ответственность за возможную диверсию хотят возложить на Россию, уточнили в СВР.

Также Службе внешней разведки стало известно, что западные страны намереваются организовать диверсию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов и обвинить в этом Россию. Сообщается, что во влиятельном британском НПО Chatham House уже просчитали последствия такой аварии.

Ранее СВР рассказала, кого коснутся последствия планируемой Западом диверсии на ЗАЭС.

