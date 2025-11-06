Западные страны намереваются организовать на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) диверсию и обвинить в том, что произойдет, Россию. Об этом на своем сайте сообщила Служба внешней разведки (СВР) РФ.

«Рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. Во влиятельном британском НПО Chatham House уже просчитали последствия такой аварии», — рассказали представители разведки.

При этом отмечается, что пока в Лондоне не знают, как именно возложить ответственность на Москву, поэтому готовятся к любому возможному развитию событий и формулируют соответствующую аргументацию.

23 сентября высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС «Днепровская» была повреждена из-за обстрелов ВСУ, после чего станция была полностью отключена от внешнего энергоснабжения. Это создало риск повторения ситуации на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году.

После продолжительных переговоров российской стороне удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины для восстановления штатного внешнего электропитания.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о начале ремонта линий ЗАЭС после «локального прекращения огня».