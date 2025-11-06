На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еврокомиссия осудила Сербию за выдачу паспортов россиянам «для поездок в ЕС»

ЕК: выдача Сербией паспортов россиянам якобы для поездок в Европу угрожает ЕС
Ivan Milutinovic/Reuters

Еврокомиссия (ЕК) раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам якобы для последующих «вторичных перемещений» в европейские страны. Об этом говорится в докладе комиссии по рассмотрению кандидатуры Сербии на вступление в Евросоюз (ЕС).

«Получение гражданами России права безвизового въезда в ЕС путем предоставления им сербского гражданства создает потенциальные риски для безопасности ЕС», — говорится в документе.

Брюссель рекомендует согласовывать визовую политику с ЕС, а также призывает контролировать притоки из «третьих стран» граждан без визы. Особенно это касается гостей из стран, угрожающих безопасности Европы, а также возможных нелегальных мигрантов. Сербии рекомендовано создать правовые пути предотвращения вторичных перемещений в ЕС, заявили в докладе.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос написала в соцсети «Х», что комиссия предложила устанавливать испытательный срок для новых стран — членов ЕС, включая Украину и Молдавию. По ее словам, в этот период новые члены Евросоюза будут ограничены в правах и даже могут быть исключены из сообщества, если не обеспечат соответствие всем требованиям ЕС.

Ранее президент Сербии заявил, что не будет оправдываться перед ЕС за отношения с РФ.

