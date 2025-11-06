На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Токаев прибыл с визитом в Вашингтон

Токаев прибыл в США для переговоров с Трампом и участия в саммите C5+1
true
true
true
close
Игорь Егоров/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.

У трапа самолета его встретил первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау.

В пятницу, 7 ноября, Токаев проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и примет участие в саммите «С5+1» (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан плюс США). В этом году платформе исполняется 10 лет.

Президента республики приветствовали казахстанские студенты, обучающиеся в США. Он провел краткую беседу с соотечественниками и пожелал им успехов.

До этого Токаев сообщил, что 12 ноября посетит Москву. В ходе его визита в российскую столицу будет подписан ряд важных документов, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Ранее президент Финляндии увидел в Казахстане альтернативу нефти и газу из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами