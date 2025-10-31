Токаев раскрыл цель визита в Россию 12 ноября

Токаев: в ходе визита в Россию будут подписаны важные документы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе визита в Москву 12 ноября будут подписаны важные документы. Его слова приводит издание Tengrinews.

«Считаем, что это рубежное событие в наших отношениях. Будут подписаны важные документы, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества», — сказал Токаев.

До этого Токаев предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить ряд совместных проектов, в числе которых строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане.

Токаев совершит государственный визит в Россию 12 ноября. Он рассказал, что в настоящее время принимаются конкретные меры для повышения пропускной способности автомобильного коридора «Западная Европа – Западный Китай». Казахстан намерен подключить к инициативе международные финансовые институты, банки развития и инвестиционные фонды.

