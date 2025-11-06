Путин пока не определился с датой послания Федеральному собранию

Песков: решения о послании Федеральному собранию президента пока нет

Владимир Путин еще не определился с датой оглашения послания Федеральному собранию. Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это [оглашение послания Федеральному собранию] зависит от решения президента. Глава государства сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям. Пока решения нет», — пояснил Песков.

Он также сообщил, что традиционная большая пресс-конференция вместе с прямой линией с президентом запланирована на середину декабря.

Источники издания, близкие к администрации президента, утверждают, что в настоящее время подготовка к посланию президента не ведется. Один из собеседников отметил, что процесс подготовки был приостановлен после сдвига сроков послания, хотя предварительная работа велась в феврале 2025 года.

Предыдущее послание Федеральному собранию Владимир Путин огласил 29 февраля 2024 года, незадолго до президентских выборов.

