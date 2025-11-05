Путин поздравил работников судебной системы РФ с профессиональным праздником

Путин встретился с главой ВС Красновым и поздравил его с Днем работника суда

Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем Верховного суда (ВС) РФ Игорем Красновым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В начале встречи глава государства поздравил работников судебной системы с профессиональным праздником, который впервые отмечается в России в этом году.

«Сегодня мы отмечаем впервые День работника суда. Хочу поздравить вас и всех ваших коллег, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником», — сказал Путин.

Он поблагодарил работников судебной системы и подчеркнул, что они выполняют важнейшую функцию, защищая права граждан РФ в судах. Лидер страны назвал эту работу «важной и благородной миссией».

1 ноября Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) с их профессиональным праздником — Днем судебного пристава.

24 сентября стало известно, что Путин освободил Краснова от должности генерального прокурора в связи с назначением его на пост председателя ВС РФ.

Краснов оказался единственным кандидатом на место Ирины Подносовой, которой не стало в конце июля из-за болезни. Чем известен новый председатель ВС — в материале «Газеты.Ru».

