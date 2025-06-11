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Вучич посетит Украину впервые с начала СВО

Президент Сербии Вучич посетит Украину с однодневным визитом впервые с начала СВО
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич 11 июня посетит Украину с однодневным визитом, который станет первым с момента начала СВО в феврале 2022 года. Об этом говорится на сайте главы государства.

Вучич примет участие в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», который состоится в Одессе.

22 мая сообщалось, что Вучич провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудили двустороннее сотрудничество, «европейский путь» Сербии и Украины, а также сотрудничество в формате «Украина — Юго-Восточная Европа».

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что многовекторность политики Вучича напоминает беспорядочные половые связи.

Ранее Вучич констатировал конец коллективного Запада.

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