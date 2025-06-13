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Вучич назвал Украину другом Сербии

Вучич заявил, что Украина является дружественной страной для Сербии
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Johanna Geron/Reuters

Украина является другом Сербии, а также не признает независимость Косово. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает EuroNews.

«Украина всегда была дружественной страной Сербии. Кстати, они уважают международное публичное право и не признали независимость Косово и даже не пригласили Приштину в Одессу. Мы ценим это и ничего не имеем против Украины», — сказал глава государства.

11 июня сербский лидер на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» заявил, что Сербия готова восстановить один-два украинских города или «один небольшой регион», чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку. Вучич также сказал, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины — таким образом он подтвердил позицию Белграда с начала конфликта.

11 июня президент Сербии впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) посетил Украину. Он принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», где также присутствовал украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее в Госдуме отреагировали на визит Вучича на Украину.

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