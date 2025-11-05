Российский дипломат уличила Форум ОБСЕ в проукраинской госпропаганде

Запад превратил Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в площадку проукраинской государственной пропаганды. Об этом заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, сообщает ТАСС.

По ее словам, делегации западных стран продолжают увещевать, что в нынешних условиях Форум должен реализовать собственный потенциал как площадка для взаимоуважительного диалога и поиска решений наиболее острых проблем военно-политической безопасности. Речь идет, например, о кризисе вокруг Украины.

«Тем не менее ничего, кроме «спонсируемой государством пропаганды» (state-sponsored propaganda), со стороны Киева и его западных кураторов мы здесь не видим», — сказала дипломат в ходе очередного заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

До этого исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в кризисе, потому что отошла от первоначальных задач.

Ранее в России оценили шансы на выход страны из ОБСЕ.