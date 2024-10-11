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В российском МИД заявили о кризисе в ОБСЕ

МИД: ОБСЕ находится в кризисе, потому что отошла от первоначальных задач

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Ronald Zak/AP

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в кризисе, потому что отошла от первоначальных задач. Такое мнение высказал исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, в Европе в настоящее время нет сотрудничества и безопасности, а также нет возможности обсуждать отсутствие и того, и другого.

Бывшие партнеры России не хотят диалога, хотя ОБСЕ предоставляет такую возможность, отметил дипломат.

В пример Капырин привел то, что российским представителям не дали визы на экономико-экологический форум в Праге, а проблемы с Парламентской ассамблеей ОБСЕ привели к тому, что Федеральное собрание приостановило свое участие в этом форуме.

Несмотря на это, Россия ведет активное взаимодействие с партнерами и союзниками на площадке ОБСЕ. Это полезный формат, заключил дипломат.

8 октября российский дипломат Юлия Жданова сообщала, что в кулуарах форума ОБСЕ обсуждают тему мира на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия получила от форума ОБСЕ пять «высокомерных отказов».

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