В России оценили шансы на выход страны из ОБСЕ

Россия не планирует выходить из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), несмотря на «притеснение» страны. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник.

Он подчеркнул, что Москве необходима площадка для диалога. Также российская сторона учитывает позицию своих стратегических партнеров, которые входят в ОБСЕ.

Источник добавил, что вместе с этим сейчас «все понимают, что ОБСЕ теряет свои позиции как организация».

Другой собеседник издания добавил, что Россия планирует поучаствовать в ближайшем заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, которое состоится 5–6 декабря на Мальте, потому что Москву заверили в равных условиях для работы там.

Накануне замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона собирается принять участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте.

В июле 2024 года Госдума утвердила приостановку участия России в ПА ОБСЕ.

Ранее Лавров назвал Борреля и Блинкена трусами за «побег» с заседания СМИД ОБСЕ.