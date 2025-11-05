Путин назначил Виталия Королева врио главы Тверской области

Президент России Владимир Путин назначил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Указ опубликован на сайте Кремля.

«Постановляю: Назначить Королева Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Тверской области», — сказано в нем.

О том, что глава государства предложил Королеву занять этот пост, стало известно 5 ноября в ходе встречи Путина с Королевым в Кремле.

Королев является выпускником четвертого потока так называемой «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Кресло губернатора Тверской области стало вакантным в сентябре, когда российский лидер назначил Игоря Руденю полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. С 29 сентября должность врио губернатора занимает Марина Подтихова.

Ранее Путин рассказал о предках из Тверской области.