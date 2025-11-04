На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о предках из Тверской области

Путин заявил, что все его предки родом из Тверской области
Григорий Сысоев/РИА Новости

Все предки президента России Владимира Путина родом из Тверской области. Об этом глава государства сообщил во время общения с детьми из российских регионов после возложения цветов на Красной площади в День народного единства, передает ТАСС.

Во время разговора один из мальчиков сказал российскому лидеру, что он приехал из Твери.

«Мои все предки из Твери. Из Тверской области. Так что мне хорошо знакомо. В этом смысле мы с тобой земляки», — сказал Путин.

В июле Путин признался, что перенял свое отношение к малой родине и к стране в целом у родителей. По словам президента, его мать и отец всегда по-особому и с теплотой относились к месту, где родились и выросли. Глава государства отметил, что родители были людьми очень простыми. Родственники российского лидера не часто говорили о Великой Отечественной войне и о восстановлении страны, добавил Путин.

Ранее Путин высоко оценил роль семьи в становлении героев СВО.

