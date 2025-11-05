«Шаг к гражданскому конфликту»: эксперт о победе Мамдани в Нью-Йорке

Победа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, а также успехи демократов в кампаниях разного уровня в других штатах демонстрируют поляризацию общества в США и приближают гражданский конфликт. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Нью-Йорк долгое время страдал от политического раздвоения. С одной стороны, это город, от которого избирались демократы, но сами по себе они были достаточно мейнстримные — заигрывающие с левыми и ультралиберальными. Эта борьба за повестку, за эмигрантов, против Трампа и проявлений американского национализма вывела в победители Зохрана Мамдани», — объяснил эксперт.

Он также предположил, что новый мэр Нью-Йорка попытается расширить социальные программы, в том числе для недокументированных мигрантов, тем самым усиливая статус города-убежища.

Выборы мэра в Нью-Йорке состоялись 4 ноября. Впервые на них победил мусульманин Зохран Мамдани, он вступит в должность 1 января 2026 года. Политик намерен бороться «с кризисом стоимости жизни» и известен своим публичным противостоянием с Дональдом Трампом. Глава Белого дома угрожал депортировать Мамдани и даже захватить мегаполис. Противники избранного мэра считают, что он хочет превратить Нью-Йорк в «мусульманский рай, где правят джихадисты». Что говорят о Мамдани в России, чем он известен и какие у него планы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее газета NYP изобразила Мамдани с символикой коммунизма.