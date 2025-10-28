На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине захотели демилитаризации Приднестровья

Посол Украины в Молдавии Роговей призвал к демилитаризации Приднестровья
Артем Кулекин/РИА Новости

Посол Украины в Молдавии Паун Роговей заявил о необходимости «демилитаризации» Приднестровья и вывода оттуда Оперативной группы российских войск (ОГРВ), находящейся там в рамках миротворческой миссии. Его слова приводит «РБК-Украина».

По его словам, «нужна демилитаризация, вывод или расформирование этого ОГРВ», а также превращение миротворческой миссии в регионе в гражданскую под эгидой ООН или ОБСЕ.

«Демилитаризация включает в себя три компонента. Первый - это вывод или расформирование российских войск. <…> Второй - переформатирование так называемой миротворческой миссии с военной на гражданскую под эгидой ООН или ОБСЕ. И третий - утилизация боеприпасов на складах в населенном пункте Колбасная», — порассуждал Роговей.

Контингент российских миротворцев находится на территории ПМР с 1992 года. Военные были направлены туда для урегулирования конфликта в Приднестровье между властями непризнанного образования и властями в Кишиневе.

Ранее Санду захотела найти решение по выводу российских войск из Приднестровья.

