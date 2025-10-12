На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Санду обвинила Россию в попытках использовать Молдавию «против Украины»

Президент Санду: Россия продолжит дестабилизировать Молдавию против Украины
Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы продолжит искать новые методы воздействия на страну ради «дестабилизации ситуации», в том числе против Украины. Ее слова приводит портал Deschide.

По утверждению Санду, Россия якобы хочет использовать ее страну против Украины, поэтому она и начала некие гибридные атаки на «демократию» в Молдавии. Президент заявила, что стратегия Москвы была «систематической и проверенной» на выборах главы государства и в парламенте. Молдаване отстояли право выбора, сказала она.

«Но давайте будем честными: победа временная, это окно для укрепления устойчивости и ускорения европейской интеграции. Россия будет искать новые методы и цели. Если авторитарные режимы адаптируются быстрее демократии, свобода будет потеряна», — заявила Санду.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Молдавия повторяет ошибки «одного государства», пытаясь создать из России врага. По словам представителя Кремля, новая стратегия Молдавии является продолжением конфронтационной линии в отношении России.

Ранее Картаполов предупредил Молдавию о последствиях высказываний о России.

