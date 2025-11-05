Активы экс-мэра Владивостока Пушкарева перешли в доход РФ

Доли трех компаний, принадлежащие должникам, связанным с бывшим мэром Владивостока Игорем Пушкаревым, перешли в собственность российского государства. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.

России перешли 100% долей в уставных капиталах ООО «Востокцемент», ООО «Лэндлорд», ООО «Ренессанс Актив Проект.

В сентябре этого года Тверской суд Москвы обратил в доход государства активы семьи и доверенных лиц бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева на 79 млрд рублей.

В 2019 году бывшего мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии строгого режима по статьям о получении и даче взятки, а также посредничестве в этом, злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Спустя три года его вновь осудили по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Окончательное наказание составило 15 лет лишения свободы. В конце 2024 года стало известно, что Пушкарев отправился из колонии в зону боевых действий.

Ранее с экс-мэра Нижнего Новгорода взыскали более миллиарда рублей.