Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока на 79 млрд рублей

Тверской суд Москвы обратил в доход государства активы семьи и доверенных лиц бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева на 79 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Иск заместителя генерального прокурора к Пушкареву А.И., Пушкареву А.С., Пушкареву В.С., Пушкареву С.П., Пушкаревой Н.И., Пушкаревой Т.Т. и иным ответчикам об обращении их имущества в доход РФ удовлетворить в полном объеме», — огласил решение судья.

Согласно решению суда, в доход государства перешла группа приморских компаний «Востокцемент» и «Ренессанс». Их стоимость оценивается в 79 млрд рублей. Ответчиками по иску проходили 12 физических и юридических лиц.

В 2019 году бывшего мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии строгого режима по статьям о получении и даче взятки, а также посредничестве в этом, злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Спустя три года его вновь осудили по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Окончательное наказание составило 15 лет лишения свободы. В конце 2024 года стало известно, что Пушкарев отправился из колонии в зону боевых действий.

