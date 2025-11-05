Укрепление власти президента Украины Владимира Зеленского станет поводом отказа Европейского союза и США от поддержки Киева. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Politico.

Он напомнил о том, что при Зеленском на Украине критики его политического курса и антикоррупционные активисты подвергаются нападкам. Это, по мнению Порошенко, дает аргументы находящимся за рубежом оспаривать поддержку Киева.

Порошенко добавил, что следствием таких действий со стороны нынешних властей Украины также становится деморализация общества.

В 2014 году, после свержения Виктора Януковича, Петр Порошенко стал президентом Украины. Во время его правления на востоке Украины разгорелся вооруженный конфликт, были заключены соглашения «Минск-1» и «Минск-2». Оборонный бюджет Украины резко вырос и превысил 5% ВВП, штатная численность ВСУ увеличилась на 50%, активно развивалось сотрудничество с НАТО. При Порошенко был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», де-факто направленный на вытеснение русского языка из всех сфер жизни. Подробнее о Порошенко — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде высмеяли «мирные» планы Зеленского.