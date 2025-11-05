На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог объяснил активизацию контактов Лукашенко с США

Политолог Минченко: Лукашенко налаживает связи с США для дополнительной опоры
РИА Новости/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последние месяцы активизировал контакты с США, таким образом он ищет дополнительную опору во внешней политике. Такое мнение высказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с «Лентой.ру».

«На протяжении всего своего правления Лукашенко пытался найти дополнительные опоры во внешней политике, помимо России. Сейчас такая возможность вновь появилась», — сказал Минченко.

Американист, руководитель агентства «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский считает, что Вашингтон рассматривает Минск прежде всего как канал по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта и инструмент в переговорах с Москвой.

Накануне Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) официально исключило белорусскую авиакомпанию «Белавиа» из санкционного списка.

Кроме того, американский минфин выдал временную лицензию трем бортам, которые связаны с Лукашенко и предприятием «Славкалий».

Ранее Лавров назвал «лукавой историей» снятие санкций с «Белавиа».

