В США заявили, что Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться несколько раз в 2026 году

Бессент: Трамп и Си Цзиньпин в 2026 году могут встретиться четыре раза
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в 2026 году не только совершат государственные визиты, но и могут встретиться на саммитах G20 в штате Флорида и АТЭС в Шэньчжэне. Об этом рассказал глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.

Он отметил, что в следующем году глава Белого дома отправится в Пекин, а лидер КНР приедет в Соединенные Штаты.

«Они также могут увидеться на G20 в Дорале (пригород Майами, штат Флорида. — «Газета.Ru») и затем в Шэньчжэне в ноябре», — уточнил Бессент.

По словам министра, отношения Вашингтона и Пекина сейчас находятся на более высоком уровне, чем были раньше.

30 октября Трамп и Си провели переговоры в Южной Корее. Политики увиделись лично впервые с 2019 года на полях саммита АТЭС в Пусане. Их встреча продолжалась 1 час 40 минут.

По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным и Си Цзиньпином нельзя играть.

