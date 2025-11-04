Эксперт назвал возможные сроки возведения тоннеля между Россией и Аляской

Ученый Разбегин: тоннель между Россией и США могут построить за 7–15 лет

Сроки строительства тоннеля из России в США через Берингов пролив могут варьироваться от 7–8 до 10–15 лет. Об этом рассказал РИА Новости автор проекта, ученый Виктор Разбегин.

По его словам, точная продолжительность зависит от возможности сосредоточить финансовые и трудовые ресурсы. Разбегин отметил, что 7–8 лет — это наиболее оптимистичный вариант, тогда как реалистичная оценка составляет 10–12 лет, исходя из российской и мировой практики.

Исследования возможных технических решений для тоннеля между Чукоткой и Аляской ведутся с 1990-х годов. По концепции, проект предусматривает два транспортных и один сервисный тоннель с соединительными сбойками для обслуживания.

Ученый уточнил, что из-за присутствия двух островов в проливе тоннель будет разделен на три части: одна короткая, протяженностью около 4,5 км, между островами, и две большие, сопоставимые по длине с Евротоннелем. Общая длина тоннеля может составить 98–112 км.

Разбегин добавил, что стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской оценивается в $7-15 млрд.

В октябре спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что проект тоннеля, соединяющего Россию и США, может быть реализован менее чем за восемь лет и позволит развивать совместные ресурсы двух стран.

Ранее Дмитриев объявил конкурс на лучшее ИИ-видео о тоннеле между Чукоткой и Аляской.