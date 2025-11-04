На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал возможные сроки возведения тоннеля между Россией и Аляской

Ученый Разбегин: тоннель между Россией и США могут построить за 7–15 лет
true
true
true
close
Universal Peace Federation

Сроки строительства тоннеля из России в США через Берингов пролив могут варьироваться от 7–8 до 10–15 лет. Об этом рассказал РИА Новости автор проекта, ученый Виктор Разбегин.

По его словам, точная продолжительность зависит от возможности сосредоточить финансовые и трудовые ресурсы. Разбегин отметил, что 7–8 лет — это наиболее оптимистичный вариант, тогда как реалистичная оценка составляет 10–12 лет, исходя из российской и мировой практики.

Исследования возможных технических решений для тоннеля между Чукоткой и Аляской ведутся с 1990-х годов. По концепции, проект предусматривает два транспортных и один сервисный тоннель с соединительными сбойками для обслуживания.

Ученый уточнил, что из-за присутствия двух островов в проливе тоннель будет разделен на три части: одна короткая, протяженностью около 4,5 км, между островами, и две большие, сопоставимые по длине с Евротоннелем. Общая длина тоннеля может составить 98–112 км.

Разбегин добавил, что стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской оценивается в $7-15 млрд.

В октябре спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что проект тоннеля, соединяющего Россию и США, может быть реализован менее чем за восемь лет и позволит развивать совместные ресурсы двух стран.

Ранее Дмитриев объявил конкурс на лучшее ИИ-видео о тоннеле между Чукоткой и Аляской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами