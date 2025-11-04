Си поздравил членов правительства России с 4 ноября

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил российского премьера Михаила Мишустина и членов правительства с Днем народного единства (отмечается ежегодно 4 ноября: праздник приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и окончанию Смутного времени), передает РИА Новости.

Китайский лидер упомянул праздник перед двусторонней встречей в Доме народных собраний.

«Хотел бы сначала поздравить вас и всех членов российской делегации с праздником», — сказал он.

Накануне Мишустин прилетел из Ханчжоу в Пекин. У трапа его встретили помощник министра иностранных дел КНР Цай Вэй и послы обеих стран. На 4 ноября запланированы переговоры премьер-министра с председателем КНР. Их прошлая встреча состоялась 20 декабря 2023 года в Пекине.

До этого Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном в Ханчжоу. По итогам переговоров были подписаны документы о взаимодействии в сфере спутниковой навигации, сельскохозяйственной промышленности и ядерных материалов.

Ранее Си пошутил о шпионаже на встрече с президентом Южной Кореи.