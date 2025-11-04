На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полянский рассказал «о стадной блоковой дисциплине» западных дипломатов в ООН

Полянский: западные дипломаты в ООН избегают контактов с делегацией России
Global Look Press

Ряд западных дипломатов, которые пришли работать в ООН после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, избегают контактов с российской делегацией. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе онлайн-брифинга.

Полянский отметил, что с начала спецоперации сменились многие западные представители в ООН. Вопреки всем дипломатическим нормам они даже не знакомились с российской делегацией, заявил он.

«Такие у них указания — стадная блоковая дисциплина. Приходится им нас избегать», — сказал Полянский.

При этом он добавил, что в ООН «очень сильно изменилось» и отношение к украинским дипломатам. По его наблюдениям, западные дипломаты не переносят личное на рабочее и все «неприятные вещи» обычно говорят украинцам «в микрофон».

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что страны НАТО не способны противостоять России. По его словам, не надо заблуждаться, будто сегодня военная машина Североатлантического альянса соответствует образцам 1982 года. Ее не существует, и вся надежда европейских членов военного блока сосредоточена на потенциальной поддержке в лице США, указал он.

Ранее Полянский заявил, что жители Украины «бурно радуются» при ударах российских войск по ТЦК.

