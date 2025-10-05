На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США сделали неутешительное заявление о возможностях НАТО противостоять России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: сегодня НАТО не способно противостоять ВС России
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Североатлантический альянс в своем нынешнем виде не способен противостоять ВС РФ. Об этом в эфире в эфире YouTube-канала Гарланда Никсона заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Кого мы обманываем? Мы думаем, что можем победить Россию, тогда как армия НАТО не способна противостоять российской. <…> Это уродливое лоскутное одеяло, чьи куски совместимы только в теории», — порассуждал Джонсон.

По его словам, не нужно заблуждаться, будто сегодня военная машина НАТО соответствует образцам 1982 года. Ее не существует, и вся надежда европейских членов военного блока сосредоточена на потенциальной поддержке в лице США.

До этого издание The American Conservative сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки втянуть НАТО в неприятности своими призывами создать бесполетную зону над страной. ТАС также назвало подобную инициативу опасной и провокационной, поскольку она имеет взаимосвязь с рисками начала третьей мировой войны.

Ранее Зеленский заявил, что России не удастся «стереть» Украину.

