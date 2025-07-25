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Полянский заявил, что украинцы «бурно радуются» при ударах российских войск по ТЦК

Полянский: украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК
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Украинцы люто ненавидят сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и отчаялись до такой степени, что «бурно радуются», когда российские войска бьют по военкоматам. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, которых в народе называют не иначе как «полицаи», по аналогии с фашистскими карателями в годы оккупации Украины во время Второй мировой войны», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что украинцы доведены до такой степени ненависти и отчаяния, что они активно публикуют и присылают российским военным координаты военкоматов и «бурно радуются», когда по ним осуществляются удары.

«Вот до чего довел своих граждан бывший комик, возомнивший себя диктатором всея Украины», — указал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.

До этого лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что меры украинских властей по насильственной мобилизации населения должны «открыть глаза» западным элитам. Насильственная мобилизация отражает «демократию», которую поддерживают страны Запада, сыронизировал политик.

А немецкий журнал Focus написал, что часть граждан Украины одобряет удары российских военных по территориальным центрам комплектования, положительно отзываются об ударах в социальных сетях и поддерживают их. Издание подчеркивает, что многие жители Украины недовольны тем, как проходит мобилизация.

Ранее в подполье заявили о снижении темпов мобилизации на Украине из-за ударов РФ по военкоматам.

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