Вучич предложил провести досрочные выборы в Сербии

Вучич объявил о проведении досрочных выборов на фоне протестов в Сербии
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич на фоне протестов в стране заявил о готовности провести досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает TVP.

«Вучич заявил журналистам, что выборы «пройдут до окончания срока», который должен истечь в декабре 2027 года, но добавил, что окончательное решение будут принимать «компетентные институциональные органы», — говорится в сообщении.

TVP отмечает, что заявление было сделано после нескольких дней демонстраций по всей Сербии, вспыхнувших в первую годовщину трагедии на железнодорожном вокзале Нови-Сада, которая произошла из-за обрушения навеса.

Протестующие обвиняют правительство в халатности и коррупции, называя произошедшее символом глубоких провалов в управлении.

Вучич назвал памятные мероприятия «моментом национального единства», похвалив собравшихся за «мирность и достоинство».

1 ноября около 39 тысяч человек собрались в Нови-Саде на мероприятии, приуроченном к годовщине трагедии.

Ранее в Сербии задержали демонстранта за обнажение на протесте.

