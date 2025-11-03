На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Швейцарии рассказала об участии в дискуссиях ЕС по отъему активов России

Президент Келлер-Зуттер: Швейцария не обсуждает с ЕС изъятие активов России
true
true
true
close
Czarek Sokolowski/AP

Швейцария не принимает участия в дискуссиях Европейского союза (ЕС) по теме возможной конфискации замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом ТАСС заявила швейцарский президент и министр финансов Карин Келлер-Зуттер.

«Как вы знаете, Швейцария не является членом Европейского союза, поэтому мы не участвуем в этих дискуссиях», — сказала глава государства.

21 октября еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия готова в ближайшие недели внести предложение по выделению Киеву нового кредита под замороженные российские активы. По его словам, инициатива ЕК «будет в полной мере соответствовать международному праву».

3 ноября газета Corriere della Sera сообщила, что Италия и Франция вслед за Бельгией выступили против передачи Украине замороженных в Европе российских активов в рамках «репарационного кредита». Журналисты отметили, что правительства стран обеспокоены из-за возможной финансовой ответственности в случае, если использование активов РФ признают незаконным.

Ранее Орбан заявил, что у Европы нет денег на поддержку Украины.

