Ли Цян заявил, что Китай готов укреплять стратегический диалог с РФ

Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о готовности Китая укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Ли Цян отметил, что Китай видит кардинальные перемены в международной обстановке и готов укреплять стратегический диалог с российской стороной, а также взаимодействие во всех областях, «чтобы эффективнее защищать интересы стран в области развития и безопасности».

«Я готов с вами обменяться мнениями по вопросам, которые представляют общие интересы», — сказал Ли Цян Мишустину.

Он также добавил, что в России и Китае в этом году прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также победы над милитаристской Японией. В рамках этих мероприятий дружба двух стран углубилась.

Премьер России Мишустин в свою очередь заявил, что отношения России и Китая продолжают развиваться по всем направлениям, несмотря на западные санкции.

Ранее сообщалось, что Мишустин прибыл в Китай для переговоров с премьером Ли Цяном.