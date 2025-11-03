На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин высказался об укреплении экономического сотрудничества России и Китая

Мишустин: сотрудничество РФ и КНР укрепляется, несмотря на неустойчивость в мире
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Экономическое сотрудничество России и Китайской Народной Республики (КНР) укрепляется, несмотря на неустойчивость в мире. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече лидеров правительств двух стран, передает ТАСС.

«Несмотря на турбулентность в глобальной политике и мировой экономике, сотрудничество России и Китая укрепляется», — сказал он.

По словам Мишустина, среди новых совместных проектов числятся освоение месторождений энергетических ресурсов, производство высокотехнологичного оборудования, исследования Арктики, а также освоение космоса и Луны. Помимо сотрудничества в сфере энергетики и мирного атома, Россия и Китай совместно реализуют программы в авиапромышленности и автомобилестроении. Глава российского кабмина добавил, что между странами создаются транспортные коридоры.

По его мнению, он 30-летний формат встреч премьер-министров РФ и КНР подтверждает постоянство и стабильность двусторонних отношений. Мишустин подчеркнул, что понимание обеих интересов позволяет Москве и Пекину эффективно решать долгосрочные задачи и процитировал китайскую поговорку: «Взаимное доверие — краеугольный камень дружбы».

Ранее премьер Госсовета КНР заявил, что Китай готов укреплять стратегический диалог с РФ.

