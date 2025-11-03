Трамп ответил на вопрос о передаче ракет Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он не рассматривает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Его цитирует РИА Новости.

«Нет», — сказал американский лидер в ответ на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он такую возможность.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что Пентагон якобы одобрил передачу Tomahawk Украине, однако окончательное решение остается за Трампом. Вещатель отметил, что ни Белый дом, ни военное ведомство пока не дали официальных комментариев по данному вопросу.

По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, растиражированная в СМИ информация об одобрении Пентагоном передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk преследует цель дискредитации Трампа. Он отметил, что многое в этой новости выглядит странным. Например, то, что США располагают достаточным количеством Tomahawk, поскольку ранее в официальных источниках была совершенно другая информация.

Ранее норвежский профессор рассказал, к чему приведут поставки Tomahawk на Украину.