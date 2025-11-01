На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали, почему в США вновь заговорили о передаче Tomahawk на Украину

Политолог Дробницкий: давление на Трампа по вопросу Tomahawk оказывается через СМИ
Evelyn Hockstein/Reuters

Новость о том, что Пентагон одобрил передачу дальнобойных ракет Tomahawk на Украину, нужна, чтобы скомпрометировать президента США Дональда Трампа. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

«Мы не знаем действительно ли Пентагон дал добро на передачу Tomahawk Украине или нет, это всего лишь статья в СМИ со ссылкой на неназванные источники. Мне кажется, что подобные публикации делаются, чтобы оказать медийное воздействие на самого Трампа. После этого к президенту будет много вопросов, почему он отказал Киеву, если даже в Пентагоне дали добро», — сказал американист.

По его мнению, многое в этой новости от CNN выглядит странным, например, что США располагают достаточным количеством Tomahawk, поскольку ранее в официальных источниках была совершенно другая информация.

«Странным также выглядит утверждение, что окончательное решение по передаче Tomahawk принимает Трамп. Это совершенно не так; подобные решения утверждаются со многими инстанциями. Так что это все вброс, чтобы влиять на администрацию и раскрутить историю до такой степени, чтобы у них не оставалось шансов не передать Tomahawk Украине», — заключил Дробницкий.

Телеканал CNN сообщил, что Пентагон дал Белому дому «зеленый свет» на поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk на Украину. В американском оборонном ведомстве решили, что «это не окажет негативного влияния на арсеналы США». Окончательное решение о передаче оружия должен будет принять президент страны Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что в США хотят заблокировать возобновление ядерных испытаний.

