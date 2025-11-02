На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин распорядился прекратить энергетическое соглашение с Финляндией

Россия прекращает энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуоксе
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился прекратить действия статей Соглашения между правительством СССР и правительством Финляндии об использовании отрезка реки Вуоксы, ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра. Подписанный документ опубликован на портале правовых актов.

«В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» принять предложение МИДа России и Минэнерго России о прекращении действия статей 3 и 4 Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Финляндской Республики об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра отрезка реки Вуокса, подписанного в городе Хельсинки 12 июля 1972 года», — говорится в распоряжении.

Кроме того, глава российского правительства поручил МИД России уведомить финскую сторону, что из-за их одностороннего отказа покупать российскую электроэнергию (с 4 апреля 2022 года), Российская Федерация по договору больше не обязана поставлять Финляндской Республике компенсационную энергию.

Ранее правительство России признало Сочи курортом федерального значения.

