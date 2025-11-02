Сочи стал курортом федерального значения

Правительство России постановило признать город Сочи курортом федерального значения с 1 января 2026 года. Документ, подписанный председателем кабмина Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что курортом федерального значения признается территория, расположенная в Краснодарском крае общей площадью 351081,05 гектара.

В октябре Ассоциация туроператоров России сообщила, что туроператоры отмечают интерес арабских туристов к горным курортам Сочи.

По данным ассоциации, чаще всего Сочи посещают туристы из ОАЭ и Бахрейна. Также увеличился поток туристов из Кувейта, Саудовской Аравии и Катара. Зачастую это путешественники, которые уже посетили Москву и Санкт-Петербург и хотят увидеть другую Россию. Сочи они выбирают по рекомендации друзей и родственников.

Пресс-служба Красной Поляны сообщила, что в среднем арабские туристы останавливаются на 4-7 ночей. При этом они не склонны много тратить во время отдыха, отдавая предпочтение сетевым супермаркетам и фастфуду.

Ранее стало известно, куда чаще всего путешествуют российские пенсионеры.